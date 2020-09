Federica Panicucci, il grande annuncio a Mattino 5 (Di lunedì 7 settembre 2020) grande annuncio a Mattino 5: la conduttrice Federica Panicucci svela una notizia inedita che riguarda un suo collega ed amico. È Federica Panicucci a dare il grande annuncio che riguarda la direzione di Mattino 5: Francesco Vecchi, suo fedele collaboratore, si è sposato quest’estate. La notizia è giunta a inizio puntata, quando, dopo i saluti di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Pausa estiva. Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino Cinque - programma in onda su Canale 5 -, ne ha approfittato per dire sì. La sua collega Federica Panicucci - alla prima puntata di oggi, luned ...Federica Panicucci è tornata a Mattino Cinque e ha stregato i fan con uno splendido abito bianco ultra chic, una scelta che forse non è casuale. Infatti, subito dopo i saluti annuncia che il suo partn ...