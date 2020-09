Di Maio su Mario Draghi: “È una risorsa per l’Italia” (Di lunedì 7 settembre 2020) Di Maio su Mario Draghi: “È una risorsa per l’Italia”. E poi ha aggiunto:”Ciò non vuol dire far le scarpe a Conte che ha tutta la mia fiducia” Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in un colloquio con “Non Stop News” su Rtl. 102.5 dice la sua sull’economista Mario Draghi. ”Tutte le risorse di questo … L'articolo Di Maio su Mario Draghi: “È una risorsa per l’Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

