De Laurentiis replica a Caldoro: "Osimhen per 80 mln più gli acquisti di gennaio, pensa a non farti doppiare da De Luca" (Di lunedì 7 settembre 2020) ... ha replicato alle dichiarazioni di Caldoro che aveva attaccato il presidente partenopeo pubblicamente per l'appoggio a De Luca : 'Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti ... Leggi su calcionapoli24

mimmogammella2 : De Laurentiis replica a Caldoro: 'Osimhen per 80 mln più gli acquisti di gennaio, pensa a non farti doppiare da De… - news24_napoli : De Laurentiis replica a Caldoro: "Osimhen per 80 mln più gli… - napolista : De Laurentiis: «Non ho abbandonato il mio piano per la Serie A» Su Twitter replica a Prima Comunicazione: «Abbiamo… -