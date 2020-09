Covid cancella Pontida (Di lunedì 7 settembre 2020) Niente Pontida per la Lega quest’anno. Causa emergenza sanitaria, la più importante manifestazione leghista, di solito organizzata a giugno o a settembre sul pratone della località bergamasca, non si terrà.L’ultima volta era accaduto otto anni fa, per via delle vari tensioni interne al partito risolte a favore dell’attuale leader della Lega Matteo Salvini e passando per la “notte delle scope”. Nel 2004 era stata a causa della malattia del Senatur, Umberto Bossi. Questa volta, invece, è il coronavirus a impedire la kermesse.Già nel maggio scorso, la Lega si era vista costretta ad annullare le sue feste organizzate per la stagione estiva senza però perdere la speranza per l’evento più importante, rinviato appositamente a settembre con l’augurio di un miglioramento della situazione ... Leggi su huffingtonpost

Notiziedi_it : Il Covid cancella anche il Salone di Los Angeles. Ora il sistema è a rischio - Notiziedi_it : Il Covid cancella anche il Salone di Los Angeles. Ora il sistema è a rischio - n_nad1a : RT @francescopn01: @_DAGOSPIA_ Però si può anche separare il berlusconi ammalato di covid dal berlusconi politico e imprenditore, ed è quel… - francescopn01 : @_DAGOSPIA_ Però si può anche separare il berlusconi ammalato di covid dal berlusconi politico e imprenditore, ed è… - Notiziedi_it : Il Covid cancella anche il Salone di Los Angeles. Ora il sistema è a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cancella Covid cancella Pontida L'HuffPost Covid cancella Pontida

Niente Pontida per la Lega quest’anno. Causa emergenza sanitaria, la più importante manifestazione leghista, di solito organizzata a giugno o a settembre sul pratone della località bergamasca, non si ...

Al Trieste Airport torna dopo 174 giorni il volo su Roma

La partenza delle 6.55 archivia il lungo braccio di ferro con Alitalia. Dall’inizio di ottobre doppia andata e ritorno TRIESTE Sono passati 174 giorni dall’ultimo decollo da Ronchi direzione Fiumicino ...

Niente Pontida per la Lega quest’anno. Causa emergenza sanitaria, la più importante manifestazione leghista, di solito organizzata a giugno o a settembre sul pratone della località bergamasca, non si ...La partenza delle 6.55 archivia il lungo braccio di ferro con Alitalia. Dall’inizio di ottobre doppia andata e ritorno TRIESTE Sono passati 174 giorni dall’ultimo decollo da Ronchi direzione Fiumicino ...