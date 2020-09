Coronavirus: positivo partecipa a matrimonio a Foggia, 100 persone in isolamento (Di lunedì 7 settembre 2020) Circa 100 persone sono in isolamento fiduciario dopo aver partecipato a un matrimonio a Foggia, dove uno degli invitati è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo, dopo essere risultato positivo al tampone successivamente alle nozze, ha allertato la Asl di Foggia che ha avviato lo screening degli invitati al matrimonio avvenuto la settimana scorsa, per tracciare l’eventuale catena di contagio. “Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva – ha spiegato la Asl di Foggia – per monitorare il loro stato di salute. Sempre dalla Asl specificano che i tamponi, secondo direttive regionali, vengono effettuati solo in caso di sintomatologia da Covid ... Leggi su meteoweb.eu

Oristano, 7 settembre 2020 – Un caso di positività al Covid-19 tra i dipendenti del Tribunale di Oristano ha fatto scattare le procedure per la sanificazione degli ambienti nella struttura giudiziaria ...

Sono sette i morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo d ...

