Call of Duty Warzone dice addio ai veicoli | Infinity Ward li disabilita temporaneamente dopo la comparsa di un glitch

Infinity Ward ha disabilitato temporaneamente i veicoli all'interno di Call of Duty: Warzone dopo che i giocatori hanno scoperto un particolare glitch.Il problema tecnico si attiva quando si guida qualsiasi veicolo in un punto specifico sulla mappa, attivando così l'avviso sullo schermo "torna all'area del combattimento" che si vede dopo che si esce dal confine di gioco. Normalmente quando si esce dai limiti di Warzone compare un conto alla rovescia che consente al giocatore di ritornare sul campo. Tuttavia con questo glitch, uscire dai confini con l'auto blocca il conto alla rovescia; il giocatore può tranquillamente uscire dalla mappa sebbene non possa ...

