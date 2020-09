Boris Johnson strappa ancora sulla Brexit e indica una data alla Ue (Di lunedì 7 settembre 2020) Accordo entro il 15 ottobre o si va avanti lo stesso. Boris Johnson torna al centro del dibattito politico europeo, dopo esserci finito per la tragica diagnosi di positività al Covid, e dà una data ferma e netta alla UE per portare a compimento la Brexit. Il tutto condito da uno scambio di accuse che, alla vigilia di quelli che gli economisti descrivono come la più grande recessione economica da molti anni a questa parte, non lascia tranquilli i mercati e allarma tutto l’eurozona. Johnson accusa Bruxelles di “non ripensare le attuali posizioni”, mentre la Ue accusa Londra di incapacità negoziale, in uno stallo che va avanti dall’indomani del referendum. Dopo la separazione politica, il ... Leggi su giornalettismo

