Bonus bici soo per chi ha SPID e vive in Comuni con più di 50mila abitanti (Di lunedì 7 settembre 2020) ... a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, hanno acquistato il mezzo, si legge nel decreto attuativo , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , che definisce tutti i dettagli. Solo il 50% ... Leggi su key4biz

matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - CarloStagnaro : Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di and… - SextusFrontinus : @IlPrimatoN Da buoni piddoliberisti incentivano l'uso delle biciclette 'lato offerta': -piste ciclabili -bonus peda… - Signorasinasce : #Bonusbici : pochi #fondi a disposizione, la metà delle #richieste è a rischio. I soldi non ci sono per tutti ??????????… -