Benedetta Rossi, dopo la morte di Nuvola arriva Cloud: ‘Benvenuto a casa’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Malgrado il grande dolore per la scomparsa dell’amato Nuvola, Benedetta Rossi e il marito Marco hanno deciso di accogliere in casa un nuovo cane che è già l’idolo dei fan della food influencer. Nei giorni scorsi infatti il consorte di Benedetta Rossi, che sabato 5 settembre è tornata con i nuovi episodi di Fatto in casa per voi, ha spiegato che tra i molti messaggi che ricevono quotidianamente sui social si è imbattuto in quello di una associazione che si occupa di adozioni di cani e sfogliando alcune foto ha notato la somiglianza di un cucciolo con il loro Nuvola quando era giovane. Come se non bastasse il nome del cagnetto era ‘Cloud’, che in inglese vuol dire proprio Nuvola. Una coincidenza non da ... Leggi su tvzap.kataweb

LucaStanisci : Benedetta Rossi, dopo Nuvola arriva un nuovo cane: «Abbiamo capito che era destino» - ParisiSonia : RT @ilmessaggeroit: Benedetta Rossi, dopo Nuvola arriva un nuovo cane: «Abbiamo capito che era destino» - ehydemetria : I vostri futuri benedetta rossi e marco (tanto la laurea che stiamo prendendo è la stessa di benedetta quindi siamo… - ilmessaggeroit : Benedetta Rossi, dopo Nuvola arriva un nuovo cane: «Abbiamo capito che era destino» - ilavfd : Ma il nuovo cane di benedetta rossi che si chiama Cloud io sono innamorata -