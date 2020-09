Aiuto alla disoccupazione approvata all'unanimità (Di lunedì 7 settembre 2020) La Camera del popolo ha convalidato la base legale urgente per il secondo contributo straordinario della Confederazione. Leggi su media.tio.ch

emergency_ong : Bader, Paola, Eleonora: il nostro team impegnato nel #Mediterraneo. A bordo di #OpenArms, sono il nostro “ci siamo”… - zazoomblog : Aiuto alla disoccupazione approvata allunanimità - #Aiuto #disoccupazione #approvata - Agricolturabio1 : RT @e_guarducci: Altra dimostrazione del nostro provincialismo, unicamente concentrato sul piccolo ombelico nazionale e, in mancanza d’altr… - Quot_Molise : Dall’Intelligenza Artificiale un aiuto alla comprensione dello sviluppo dell’Alzheimer, ricerca Neuromed |… - martu_zz : RT @diiilee: Mancano solo quattro puntate alla fine di the 100 e io ancora non ho capito cosa cazzo è questa last war aiuto che ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto alla Dall’Intelligenza Artificiale un aiuto alla comprensione dello sviluppo dell’Alzheimer ArezzoWeb Parcometri manomessi a Salerno, ancora un episodio segnalato sul Trincerone

Ci risiamo. Parcometri manomessi a Salerno per rubare le monete del resto. A riportare l’ennesimo episodio il Tg di LIRATV che pubblica anche un video girato da un cittadino alla colonnina presente su ...

Sottosegretaria Salute: "Per Inter-Milan del 17 ottobre possibile riapertura stadi"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda s ...

Ci risiamo. Parcometri manomessi a Salerno per rubare le monete del resto. A riportare l’ennesimo episodio il Tg di LIRATV che pubblica anche un video girato da un cittadino alla colonnina presente su ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda s ...