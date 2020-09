Vidal Inter, è fatta: il cileno arriverà a metà settimana (Di domenica 6 settembre 2020) Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il cileno domani si libererà con il Barcellona e sarà a Milano a metà settimana La Gazzetta dello Sport è sicura: per il ricongiungimento fra Antonio Conte e Arturo Vidal e quindi il “matrimonio” del cileno con l’Inter, è ormai questione di giorni. Il centrocampista non sarà presente al raduno di domani (quando peraltro mancheranno anche la gran parte dei nazionali), ma in casa Inter contano che possa esserci già verso metà settimana, quando i lavori per la prossima stagione potrebbero iniziare davvero. L’accordo con il Barcellona per i 6 milioni di ingaggio ancora da pagare sembra vicino, solo da ... Leggi su calcionews24

Isla: «Vidal mi ha detto di aspettarlo al Flamengo»

Mauricio Isla ha svelato un retroscena su Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e nel mirino dell’Inter: le sue parole Mauricio Isla ha svelato un retroscena su Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona ...

