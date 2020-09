UFFICIALE – Partite a porte chiuse almeno fine a fine settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Partite a porte chiuse almeno fino al 30 settembre La notizia era nell’aria dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri del Premier Giuseppe Conte: porte chiuse negli stadi e nelle manifestazioni sportive almeno fino al 30 settembre. Il nuovo DPCM, in vigore da domani e fino al 30 settembre, infatti, prevede il normale svolgimento del campionato, ma sul modello visto tra giugno e agosto, dunque con gli spalti desolati e vuoti e i tifosi a casa. E’ probabile, comunque, che gli impianti sportivi non riaprano nemmeno dopo la deadline di questo nuovo DPCM. L'articolo UFFICIALE – Partite a porte chiuse almeno ... Leggi su intermagazine

FurciVincenzo : @Teo__Visma Ok, allora se il punto è che abbiamo bisogno di rinforzi, ti do pienamente ragione. resta il fatto che… - Angelredblack1 : RT @PianetaMilan: #MilanMonza, la formazione ufficiale rossonera: giocano #Maldini e #Roback - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #MilanMonza, la formazione ufficiale rossonera: giocano #Maldini e #Roback - #ACMilan #Milan #SempreMilan - mercatoymercado : RT @USCremonese: ?? UFFICIALE Marco Pinato nuovo centrocampista ???? Arriva in prestito da @SassuoloUS Nella scorsa stagione ha giocato 27 p… - FraDiPasquale7 : #Messi resta al #Barcellona, ufficiale! “Ho detto al presidente di voler andar via e lui non ha mantenuto la sua pa… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Partite UFFICIALE – Gli orari della prima giornata: rinviate tre partite! Cosa succede al fantacalcio SOS Fanta ELEZIONI / DI GIAMBATTISTA APRE UFFICIALMENTE LA SUA CAMPAGNA: «MONTORIO MERITA UN SINDACO A TEMPO PIENO»

Piazza Orsini questa mattina ha ospitato l'apertura ufficiale della campagna elettorale e la presentazione della lista “Montorio Impegno Comune” che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Di ...

Salvini inchioda Conte: "Ha tenuto segreto lo studio sul Covid"

Nei giorni scorsi ha provocato infinite polemiche lo studio confermato pubblicamente da un dirigente del Ministero della Salute il 21 aprile scorso e risalente alle prime settimane del 2020, che già p ...

Piazza Orsini questa mattina ha ospitato l'apertura ufficiale della campagna elettorale e la presentazione della lista “Montorio Impegno Comune” che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Di ...Nei giorni scorsi ha provocato infinite polemiche lo studio confermato pubblicamente da un dirigente del Ministero della Salute il 21 aprile scorso e risalente alle prime settimane del 2020, che già p ...