Speranza: primi vaccini a medici e anziani. Nessun altro lockdown (Di domenica 6 settembre 2020) "Fino al vaccino dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione, anche se il quadro italiano è diverso per fortuna rispetto ad altri Paesi europei". Così dice il ministro della salute, Roberto Speranza, in una intervista al Corriere della sera rispetto alla vicenda Coronavirus. Si rischia un nuovo lockdown?, chiede il quotidiano. "No - dice Speranza - Non è nostra intenzione fermare di nuovo il Paese. Abbiamo investito molte risorse e rafforzato il Servizio sanitario nazionale. Non chiudiamo, anzi riapriamo le scuole". Si può rinviare l'apertura delle scuole? "No, ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza tutte le scuole a settembre. Le linee guida approvate all`unanimità con Regioni, Province e Comuni ci dicono cosa fare in presenza di positivi o focolai. Il Paese deve fare ancora passi ... Leggi su ilfogliettone

annanamia : Mi Mask, a Roma negazionisti del Covid ed estrema destra. Speranza: “Vedere una piazza di negazionisti mi fa rabbri… - PietroGiovann18 : @pdnetwork Ed il silenzio dei primi dirigenti della destra può signicare un loro TACITO APPOGGIO DI TIPO MOLTO STRU… - BrunoMarinelli8 : #Covid, l’annuncio del Ministro @robersperanza: entro l’anno i primi vaccini - infoitinterno : Speranza: 'Primi vaccini ad anziani e operatori sanitari'. Salvini: 'Governo, troppi segreti' - InfoCilentoWeb : Covid, l'annuncio del Ministro Speranza: entro l'anno i primi vaccini #Coronavirus #RobertoSperanza… -