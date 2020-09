Scuola, Azzolina: “Dal 14 settembre la partita diventa sanitaria” (Di domenica 6 settembre 2020) L’intervento della ministra Azzolina alla festa de ‘Il Fatto Quotidiano’: “Scuola governata dai miei predecessori”. ROMA – Alla festa de Il Fatto Quotidiano è intervenuta anche la ministra Lucia Azzolina che ha voluto mandare un chiaro messaggio ai governatori: “Se vogliono posticipare l’inizio della Scuola lo devono comunicare subito alle famiglie che hanno tutto il diritto di organizzarsi. Dal 14 la partita diventa sanitaria e sarà gestita nel miglior modo possibile. Lavoratori fragili? Sono arrivate circa 300mila domande di congedo e non il numero ipotizzato in un primo momento“. L’attacco alle opposizioni Non sono mancate frecciatine da parte della ministra Azzolina, riportata ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : Un video che vale mille analisi. Eppure la Azzolina si vanta di aver fatto un lavoro “TITANICO” (cit.). Piuttosto,… - AMorelliMilano : I banchi a rotelle di #Azzolina? 'Sono stati creati per un tipo di scuola in cui non si usano i libri' ?????… - fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano, ascoltate cosa ha app… - GBaitelli : RT @AMorelliMilano: I banchi a rotelle di #Azzolina? 'Sono stati creati per un tipo di scuola in cui non si usano i libri' ????? #AzzolinaBo… - MariS_Bo1 : Scuola, 10 domande dei presidi alla Azzolina: “Chiarezza su lavoratori fragili, smartworking e pasto da casa”… -