Sassari, evaso ‘Johnny lo zingaro’ (Di domenica 6 settembre 2020) ‘Johnny lo zingaro’ è evaso dal carcere di Sassari. Il detenuto non è tornato da un permesso premio. Sassari – ‘Johnny lo zingaro’ è evaso dal carcere di Sassari. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il detenuto era atteso per le 12 di domenica 6 settembre 2020 in cella dopo il suo permesso premio. Ma l’ergastolano non è più tornato con le ricerche che sono iniziate per ritrovare il 60enne. Non è la prima volta che l’uomo tenta la fuga. Già nel 2017 aveva tentato di far perdere le sue tracce dal penitenziario di Fasano, in provincia di Cuneo, durante il regime di semilibertà. In quel caso era stato rintracciato dopo poco e trasferito nel carcere di massima sicurezza di ... Leggi su newsmondo

