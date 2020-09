Risarcimento per mobbing: a chi spetta e quali tutele far valere (Di domenica 6 settembre 2020) Abbiamo già parlato più di una volta di mobbing a lavoro, in considerazione del fatto che si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso, e su cui si è già formata una giurisprudenza abbastanza corposa, a riprova dei numerosi episodi rientranti nell’ambito delle condotte persecutorie in ufficio. Ci siamo occupati sia di mobbing orizzontale, sia di mobbing verticale, evidenziando i rispettivi tratti caratteristici e facendo luce su alcune interessanti indicazioni emerse proprio dai provvedimenti dei giudici in materia. Qui di seguito, invece, vogliamo vedere più da vicino quelli che sono gli aspetti risarcitori in caso di mobbing, ovvero quali sono gli strumenti che il privato lavoratore può azionare per tutelarsi contro condotte di questo tipo. Facciamo ... Leggi su termometropolitico

caritas_milano : Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte E… - Internazionale : Per la prima volta una sentenza riconosce un risarcimento a cinque migranti respinti dall'Italia in Libia nel 2009.… - fleinaudi : Oggi #BuonaPagina ha scelto per voi “La politica del risarcimento che illude gli italiani” di @ricolfi_luca… - Antongiulio2 : RT @guidodeblasio: Stai per beneficiare dei 72 mld del Recovery Fund per il Sud, o dei 60 mld di risarcimento per le risorse sottratte dal… - ItsGrisbiBitch : @kelebekmir Resterò single a vita per colpa loro. Mi devono dare un risarcimento danni come minimo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Risarcimento per Danni da maltempo, pochissimi giorni per presentare la richiesta di risarcimento Il Messaggero Forestas licenzia il dipendente arrestato per gli incendi

Linea dura di Forestas nei confronti del dipendente arrestato il 29 agosto scorso dal Corpo forestale con l'accusa di essere responsabile di alcuni incendi divampati nel Cagliaritano. L'Agenzia Forest ...

Morto sul lavoro, il giallo dei vestiti spariti

Dopo oltre 10 anni il fratello non si rassegna e presenta un esposto in Procura: "Su quello che è successo ci sono ancora troppi dubbi" ...

Linea dura di Forestas nei confronti del dipendente arrestato il 29 agosto scorso dal Corpo forestale con l'accusa di essere responsabile di alcuni incendi divampati nel Cagliaritano. L'Agenzia Forest ...Dopo oltre 10 anni il fratello non si rassegna e presenta un esposto in Procura: "Su quello che è successo ci sono ancora troppi dubbi" ...