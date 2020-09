Rai - Fabian, il Psg potrebbe offrire 60mln (Di lunedì 7 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva di una possibile futura offerta proveniente dalla Francia: "Tra qualche settimana il Paris Saint Germain potrebbe offrire al Napoli per Fa ... Leggi su tuttonapoli

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato del mercato in uscita del Napoli alla Domenica Sportiva, in onda su Rai 2: Con il Napoli è braccio di ferro, ma Koulibaly ha un accordo per 12 milioni net ...