Mattarella elogia l’Ue: così benedice la “Troika 2.0” (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in diretta streaming al Forum Ambrosetti, l’incontro internazionale che si svolge ogni anno dal 1975 con l’intento di presentare ricerche, previsioni sullo sviluppo economico, analisi degli sviluppi scientifico-tecnologici e, più in generale, uno sguardo completo sull’economia mondiale. Al convegno prendono abitualmente parola volti noti della politica italiana ed internazionale, economisti ed intellettuali. Tanti elogi e nessuna critica all’Ue Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Forum, oltre ad auspicare una collaborazione internazionale con la finalità di produrre un vaccino valido ed universalmente accettato, ha lodato il – presunto – cambio di rotta effettuato dall’Unione Europea nel corso della ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Intervenendo al Forum Ambrosetti, il presidente Mattarella ha lodato la cessione di sovranità in perfetto stile “Tr… - Mariang15709842 : RT @ilgiornale: Conte teme la sconfitta e mette le mani avanti: 'Nessuna ricaduta sul governo'. Il premier elogia Draghi e spinge per il se… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella elogia

TG La7

Perché il presidente del Consiglio ha di fatto aperto esplicitamente quella campagna per il Quirinale che è un po’ latente in tutta la legislatura? La riflessione di Corrado Ocone Che Giuseppe Conte, ...“Se ci fossero le condizioni da parte sua per accettare un secondo mandato, io lo vedrei benissimo”, ha detto Conte sulla possibile rielezione di Mattarella. Per Conte però Draghi “non è un rivale, è ...