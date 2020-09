Il killer lo insegue per le strade di Pozzuoli, poi lo uccide senza pietà (Di domenica 6 settembre 2020) Omicidio a Pozzuoli, vicino a Napoli. Un’azione premeditata con un killer che ha inseguito la vittima e gli ha sparato addosso un intero caricatore. Volevano ucciderlo ad ogni costo. killer professionisti che non potevano permettersi di sbagliare, magari ferendo soltanto la povera vittima. Marco Di Flora, 35 anni, ha provato in ogni modo a sfuggire alla furia degli assassini ma alla fine è morto ad un passo da una villetta che non è ancora dato a sapere se fosse la sua. Ieri sera, sabato 5 settembre, Di Flora era in sella al suo scooter quando i killer lo hanno individuato e gli hanno sparato alcuni colpi di pistola. La vittima però è riuscita a scappare e si è diretta verso l’unico posto nel quale si sentiva protetto: la sua casa. Il ... Leggi su chenews

Omicidio a Pozzuoli: uomo freddato dai killer in via Cuma Licola – LA FOTO

POZZUOLI – Omicidio nella serata di sabato a Pozzuoli dove un uomo è stato freddato in via Cuma Licola. La vittima è un 35enne di Napoli, Marco Di Flora, che al momento dell’agguato era in sella a una ...

