Formula 1, Binotto: “Dobbiamo imparare, questa stagione ci renderà più forti” (Di domenica 6 settembre 2020) “questa è la peggior conclusione di un weekend difficile. Ora dobbiamo guardare avanti, continuare a costruire fare tesoro di queste situazioni. Non dobbiamo dimenticare nulla, dobbiamo imparare e questa stagione ci renderà più forti“. Lo ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto dopo il doppio ritiro della Rossa al Gran Premio d’Italia. “Dovremo cercare di far bene già dalla prossima gara al Mugello, una pista con altre caratteristiche rispetto a Spa e Monza – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 -. Dovremo cercare di fare una prestazione meglio del peggio visto in Italia anche se dopo due gare come queste promettere diventa sempre più difficile“. Infine sul rapporto con i vertici di ... Leggi su sportface

