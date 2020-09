Diventare ciechi, dalla cruda realtà alla scoperta di nuovi orizzonti (Di domenica 6 settembre 2020) La storia di Irma Bonalumi: autonomia e volontariato. «Cerco di mostrare che si può vivere bene anche senza la vista». Leggi su ecodibergamo

La storia di Irma Bonalumi: autonomia e volontariato. «Cerco di mostrare che si può vivere bene anche senza la vista». C’è chi deve passare attraverso il buio per trovare se stesso, accogliere e affro ...

Figlia bisex, i genitori contrari alla fidanzata cieca: “Limita le tue future opportunità”

A una diciottenne bisex i genitori hanno consigliato di lasciare la fidanzata cieca poiché una disabile “avrebbe limitato le future opportunità”. La giovane figlia bisex, che sembra sia americana, sba ...

