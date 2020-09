Cristiano Ronaldo rimproverato in tribuna perché non stava indossando la mascherina (Di domenica 6 settembre 2020) Un episodio decisamente curioso quello al quale abbiamo assistito durante la partita tra Portogallo e Croazia di Nations Cup, con un campione assoluto come Cristiano Ronaldo che è stato rimproverato da un’addetta alla sicurezza, visto che il bianconero in quel momento non stava indossando la mascherina. Dopo le voci di mercato di alcune settimane fa, prontamente smentite dai fatti come vi avevamo anticipato a suo tempo, una vicenda a dir poco particolare per l’ex Real Madrid. La storia di Cristiano Ronaldo e la mascherina da indossare durante Portogallo-Croazia Come sono andate esattamente le cose durante Portogallo-Croazia? Cristiano Ronaldo ha assistito al match dalla ... Leggi su bufale

