Con il no di Conte alla riapertura degli stadi, la priorità per la Figc diventa la riduzione dei tamponi (Di domenica 6 settembre 2020) Le parole del Premier Conte di ieri hanno messo un freno decisivo alla riapertura degli stadi al pubblico. «Nello stadio l'assembramento è inevitabile. L'apertura la trovo inopportuna». La Federcalcio, dunque, scrive il Corriere dello Sport, deve per ora mollare la presa. E la priorità cambia, virando verso la diminuzione dei tamponi. "Ed ecco che in questo scenario così problematico, la priorità del calcio sembra essere cambiata. Adesso l'obiettivo principale di Gravina è ridurre il numero dei tamponi: 1 ogni 8 giorni, anziché 1 ogni 4 come avviene da inizio giugno. Il presidente federale ha spiegato che i controlli sono invasivi per gli atleti e parecchio costosi per le ...

