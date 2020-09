Berni: «L’Inter mi mancherà. E io mancherò a lei» (Di domenica 6 settembre 2020) Tommaso Berni ha rivissuto il suo addio all’Inter al termine della stagione: le dichiarazioni dell’ex terzo portiere nerazzurro Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter che quest’anno ha visto il suo contratto scadere, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com INTER – «Iniziai a fare provini su provini e arrivò l’Inter. Che emozione, dopo gli allenamenti sfidavo il gelo e mi mettevo a guardare i vari Ronaldo, Vieri e Recoba da dietro i cartelloni pubblicitari. Rischiavo di tornare a casa con 40 di febbre, ma non mi importava. Nel 2014 ero al Torino, dove non mi avevano mai dato una possibilità. Chiesi al mio procuratore di poter andare a giocare altrove. Un giorno mi chiama e mi dice dell’Inter: ‘Dai, non mi prendere in giro, trovami qualcosa. Va bene anche in ... Leggi su calcionews24

