The Duke, Roger Michell: “Il mio protagonista è una specie di supereroe.” (Di sabato 5 settembre 2020) La conferenza di presentazione a Venezia 77 di The Duke, il divertentissimo film con Jim Broadbent ed Helen Mirren che racconta un incredibile storia vera. La storia dell'unico furto mai portato a termine alla National Gallery nei suoi quasi due secoli di storia è già di per sé una vicenda degna di essere raccontata in un film. Se poi ci mettiamo che l'unico responsabile del crimine è un pensionato che, come un moderno Robin Hood, lotta per i diritti degli anziani e dei veterani di guerra e vorrebbe - coi soldi ottenuti dal riscatto per l'opera d'arte rubata, il Duca di Wellington di Goya - migliorare così le loro vite, allora questo The Duke è un film che non vedevamo davvero l'ora di vedere. La ... Leggi su movieplayer

