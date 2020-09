Supercoppa A1 2020, Trieste-Venezia 76-69: cronaca e tabellino (Di sabato 5 settembre 2020) La Allianz Pallacanestro Trieste si impone sulla Umana Reyer Venezia nella gara valevole per la terza giornata del gruppo C della Supercoppa 2020 di Serie A1 di basket. Udanoh e compagni hanno la meglio con il punteggio di 76-69 dopo aver dominato l’intero incontro e aver rischiato solo nel finale. RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa LA cronaca – I giuliani partono subito fortissimo, e già nel primo quarto prendono le distanze dalla Reyer, che dopo aver messo a segno i primi tre punti della partita fatica. A metà partita si arriva con Trieste avanti 40-31 e un vantaggio di nove punti. Nel terzo periodo continuano a martellare i giocatori dell’Allianz Pallacanestro, mentre nel finale la squadra di coach Eugenio Dalmasson soffre di ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa 2020 Supercoppa 2020 - La doppia sfida con Sassari lunedì alle 21 e giovedì alle 17 New Basket Brindisi Calcio e Covid, il premier Conte: "Inopportuno riaprire gli stadi"

Il capo del governo: "Ma è un parere non ancora condiviso con l'esecutivo". Salvini attacca: "Lo sport è passione" ROMA. «Inopportuno riaprire gli stadi». Nella querelle tra favorevoli e contrari alla ...

Conegliano c'è, battuta Scandicci e finale di Supercoppa

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 9, Folie 9, Egonu 14, Adams 13, De Kruijf 5, Wolosz 5, De Gennaro (L), Gennari, Caravello. Non entrate: Butigan, Fahr, Gicquel, Natalizia, Omoruyi. All. Santarelli. SAVI ...

