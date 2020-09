Splinter Cell e Zone of the Enders spuntano in una nuova serie di marchi registrati (Di sabato 5 settembre 2020) Curiosando per la rete, i colleghi di Gematsu hanno scovato alcune novità parecchio interessanti: una serie di marchi registrati, legati a IP videoludiche ben note e di cui sentiamo parecchio la mancanza, fra cui Splinter Cell e Zone of The Enders.Solitamente, il marchio di un videogioco viene registrato per non perderne la proprietà e, in molti casi, è il primo indicatore di un possibile annuncio pubblico. Purtroppo, pare che non sarà questo il caso di Splinter Cell: questo perché il trademark in questione non è legato ad un videogioco, bensì a capi di vestiario, come costumi, magliette, pantaloni e via discorrendo.Certo, la domanda sorge spontanea: perché Ubisoft ... Leggi su eurogamer

