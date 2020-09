Omicidio di Luana Rainone, 34enne confessa. Il legale: 'Lei lo pressava, voleva lasciasse compagna e figli' (Di sabato 5 settembre 2020) L'avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di ... Leggi su leggo

Per gli inquirenti il movente dell'omicidio, di natura sentimentale, è correlato a un rapporto extraconiugale che da tempo ci sarebbe stato tra l'autore e la vittima Sarebbe di Luana, la donna scompar ...L’ avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di Pogg ...