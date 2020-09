Nicola Rana: scompare l'amico e segretario particolare di Aldo Moro. (Di sabato 5 settembre 2020) Presidente per dieci anni dell'agenzia giornalistica Agi, consigliere di amministrazione della Edisud Spa, società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno, magistrato della Corte dei Conti e poi ... Leggi su famigliacristiana

La Gazzetta del Mezzogiorno

Taranto - È morto ieri pomeriggio a Taranto, città nella quale era tornato a vivere a giugno scorso, Nicola Rana, per 25 anni segretario particolare di Aldo Moro. Aveva 86 anni ed era malato da tempo.