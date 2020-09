Marica Pellegrinelli: “Amo Eros più di prima, ma l’amore deve realizzarti” (Di sabato 5 settembre 2020) Marica Pellegrinelli, 31 anni, si è confessata in una lunga intervista al Corriere della Sera dove è tornata a parlare anche dell’ex marito Eros Ramazzotti, chiarendo anche altri punti molto chiacchierati sulla sua vita privata. Per quel che riguarda il cantante spiega che la separazione è stata molto dolorosa ma che tutt’ora lo ama, pure … L'articolo Marica Pellegrinelli: “Amo Eros più di prima, ma l’amore deve realizzarti” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

