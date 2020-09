"Lì non ci torno più". Mara Venier e quel ricordo commosso di sua madre - (Di sabato 5 settembre 2020) Carlo Lanna E in una lunga intervista, Mara Venier ricorda la scomparsa di sua madre avvenuta quasi sei anni fa. Intanto la conduttrice si appresta a tornare in tv È la regina dell’intrattenimento, delle gaffe sui social, è una donna giunonica, sempre allegra e sempre pronta a mettersi in gioco, ma è anche una moglie, una nonna e una madre. Mara Venier è questo e molto altro. Volto celebre delle trasmissioni di Rai e Mediaset, durante il lungo regime da lockdown ha continuato a lavorare presentando "Domenica In" senza la presenza del pubblico. E ora, in attesa che inizi la nuova stagione televisiva e tutte le grandi novità in programma, Mara Venier si lascia andare a un fiume di ricordi durante ... Leggi su ilgiornale

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - borghi_claudio : Lui combatterà per il MES. Susanna Ceccardi combatterà per l'Italia. Capite perchè contano di più le elezioni di q… - francescacheeks : Nonostante l’annata complicata, sono usciti dei capolavori, tutti di artiste: Dua Lipa, Lady Gaga, Haim, Taylor Swi… - Napoli_Report : RT @Napoli_Report: Il problema tra il #City e il #Napoli per #Koulibaly non è il parlare ma l’offerta ritenuta non adeguata da #ADL. Da que… - Maury_196 : RT @AndreaOrlandosp: Dietro la retorica nazionalfascista si è spesso celato il tradimento della Patria. Fu così nel Settembre di 77 anni fa… -