Jasmine Carrisi: “Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire”. E svela un desiderio (Di sabato 5 settembre 2020) Jasmine Carrisi è già una stella come il padre: ha debuttato nel mondo della musica con la sua hit Ego, una canzone dalle sonorità moderne con decine di migliaia di visualizzazioni su Youtube. Eppure, avvicinarsi alla musica non è stato facile per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: in un’intervista al settimanale Dipiù la diciannovenne ha dichiarato come per lei sia stato difficile essere figlia d’arte: Diciamo che i pregiudizi nei miei confronti non sono mancati. Essere “figlia di” a volte ha pesato. Gli occhi di chi ti scruta, di chi ti dice: “Ah ma sei la figlia di Al Bano” e via dicendo, a lungo andare possono dare fastidio. C’era chi mi andava contro, chi storceva il ... Leggi su dilei

QuotidianPost : Jasmine Carrisi richiesta al padre: Al Bano accetterà? - zazoomblog : Jasmine Carrisi contro l’industria della moda: “standard irraggiungibili imposti dalla società…” - #Jasmine… - jkscenl : non io che sulla fyp di tiktok trovo il profilo di jasmine carrisi si la figlia di Albano -