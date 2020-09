I Metallica riscrivono Nothing Else Matters per Disney, Lars Ulrich: “Il presidente è nostro fan” (Di sabato 5 settembre 2020) I Metallica riscrivono Nothing Else Matters per Disney. La novità arriva dalla voce di Lars Ulrich, storico batterista dei Four Horsemen nonché attivissimo portavoce della band. Si tratta, in sostanza, del riadattamento della traccia più famosa del Black Album per il film Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra, ispirato direttamente all’omonima attrazione presente in tutti i parchi di divertimento di marchio Disney. Ulrich lo ha rivelato ai microfoni di Collider raccontando di avere un rapporto amichevole con Sean Bailey, presidente della produzione Disney e grande cultore del rock e degli stessi Metallica. Per l’occasione i ... Leggi su optimagazine

