Genoa, blitz per Bruno Alves: la risposta del difensore del Parma (Di sabato 5 settembre 2020) Il Genoa ha provato a conquistare Bruno Alves: il difensore è in uscita dal Parma. La situazione Il Genoa ha effettuato un tentativo per Bruno Alves, inserito nella lista dei partenti dal Parma per via dei 39 anni che compirà a novembre. Il blitz del direttore sportivo Daniele Faggiano, ex gialloblù, non è andato a buon fine. Se il difensore partirà, sarà in direzione Portogallo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Genoa ha sorpassato il Cagliari per Lennart Czyborra dell'Atalanta. Lo riprota l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: decisivo ...

Genoa, Faggiano vicino al colpo Czyborra

Il Genoa si inserisce prepotentemente nella trattativa per Lennart Czyborra, terzino sinistro classe 1999 di proprietà dell'Atalanta. Il giocatore era diretto al Cagliari e la fumata bianca sembrava a ...

