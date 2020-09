Danno fuoco e uccidono un cane: ricompensa per chi trova i colpevoli (Di sabato 5 settembre 2020) Un vile gesto, compiuto da sconosciuti nel catanese: Danno fuoco ed uccidono un cagnolino, un cittadino promette di ricompensare chi trova i colpevoli Fonte foto: (Pixabay)Un gesto che non ha nulla di divertente, né tantomeno farebbe sentire coraggioso chiunque avesse il coraggio di compierne uno simile. Un cagnolino di tre anni è stato ucciso nel catanese poche notti fa. Gli sconsiderati, due uomini ed un minore, hanno dapprima dato fuoco all’indifesa bestiolina, poi l’hanno uccisa con un colpo di pietra mentre quest’ultima tentava di scappare tra le urla di dolore. Ora, si cercano i colpevoli tra l’indignazione della gente. Catania: ricompensa promessa per chi ... Leggi su chenews

Flik85141015 : RT @Paguro_Bernardo: . #Negazionisti in piazza danno fuoco a una mascherina. Sfregando velocemente due legnetti. #Covidioti - stax7580 : RT @Paguro_Bernardo: . #Negazionisti in piazza danno fuoco a una mascherina. Sfregando velocemente due legnetti. #Covidioti - marioaf18 : RT @Paguro_Bernardo: . #Negazionisti in piazza danno fuoco a una mascherina. Sfregando velocemente due legnetti. #Covidioti - Paguro_Bernardo : . #Negazionisti in piazza danno fuoco a una mascherina. Sfregando velocemente due legnetti. #Covidioti - Dome689 : RT @pirata_21: #Negazionisti in piazza danno fuoco a una mascherina. E aspettate che scoprano la ruota. #NoMask #COVID19 #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Danno fuoco Due uomini e un bimbo danno fuoco ad un cane e lo e uccidono: ricompensa a chi aiuta nelle indagini Fanpage.it Formula 1, Hamilton a Sky: "Ferrari? Sono un tifoso, ma non ho rimpianti". VIDEO

Cosa rappresenta per te la Ferrari? "Non è mai stato un segreto, sono sempre stato un grande tifoso della Ferrari. Ho delle Ferrari a casa che adoro, mi piacciono tantissimo. Naturalmente quando sei i ...

Due uomini e un bimbo danno fuoco ad un cane e lo e uccidono: ricompensa a chi aiuta nelle indagini

Prima hanno cercato di bruciarlo vivo, poi mentre tentava disperatamente di mettersi in salvo in un ruscello, lo hanno iniziato a colpire con delle pietre. Fino ad ucciderlo. Questa la sconvolgente fi ...

Cosa rappresenta per te la Ferrari? "Non è mai stato un segreto, sono sempre stato un grande tifoso della Ferrari. Ho delle Ferrari a casa che adoro, mi piacciono tantissimo. Naturalmente quando sei i ...Prima hanno cercato di bruciarlo vivo, poi mentre tentava disperatamente di mettersi in salvo in un ruscello, lo hanno iniziato a colpire con delle pietre. Fino ad ucciderlo. Questa la sconvolgente fi ...