Coronavirus, il lockdown fa fallire la casa per appuntamenti più grande d’Europa: ospitava 120 prostitute e 60 dipendenti (Di sabato 5 settembre 2020) La casa per appuntamenti più grande d’Europa, il Pascha di Colonia, in Germania, ha chiuso i battenti dopo aver dichiarato la bancarotta. La struttura, una magione di 9mila metri quadri, ospitava al suo interno 120 prostitute e aveva 60 dipendenti tra cuochi, truccatori e parrucchieri. Un tempo, nelle sue 126 camere e nei suoi saloni passavano circa mille clienti al giorno ma ora, tra il lockdown e le misure di sicurezza anti-Covid, le cose sono cambiate. In Germania le case chiuse sono legali e in alcuni land ne è stata autorizzata la riapertura (ma con obbligo di mascherina e registrazione dei clienti e divieto di rapporti sessuali) ma non nel Nord Reno-Westfalia, dove appunto si trova il Pascha, come riporta la Bbc. Il direttore della ... Leggi su ilfattoquotidiano

