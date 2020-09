Viaggi in aereo, restrizioni per aree: Ue chiede mappa a colori (Di venerdì 4 settembre 2020) I Viaggi in aereo continuano ad essere un vero e proprio rompicapo, soprattutto per i passeggeri costretti a spostarsi da una Nazione all’altra, sempre all’interno dell’Unione Europea. Divieti e restrizioni variano quasi di giorno in giorno, a seconda di come la pandemia da Covid-19 si propaghi all’interno dell’Area Schengen. Ecco perché è stato chiesto dalla Commissione all’European Centre for Disease Prevention – l’Ecdc – di realizzare una sorta di cartina “colorata”; l’obiettivo è aiutare i cittadini nel muoversi da un Paese all’altro senza incorrere in spiacevoli sorprese. La mappa dovrà essere aggiornata periodicamente, ogni settimana, per quanto riguardi lo Spazio aereo dell’Unione ... Leggi su bloglive

amedesgro : @Gio__Ing Ora dirà’ che per i suoi viaggi,lui usa un normale aereo di linea e non quello di Stato. - CheshireCat_82 : @RobertoHusky49 @Bukaniere @caoticadentro @MaryR_Fra @Andy_983 @depi_depi74 @paromatta @simorugg @IoSonoColui… - Francescami : In questa estate di piccoli viaggi, è stato bello raccontare i “grandi viaggi senza aereo”. Da oggi è online l’ulti… - Dan_passover : @ntr_ob @m1851p @etternoduro @lorepregliasco Io voglio votare un MIO rappresentante, qualcuno che conosce i problem… - svirgola2 : @notariot1 @FerdinandoC non proprio, dipende con che modalità viaggi, io a MachuPichu ci sarei andata con 4gg di bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi aereo Il futuro dei viaggi in aereo: così ci aiuterà la tecnologia SiViaggia Viaggi in aereo, restrizioni per aree: Ue chiede mappa a colori

I viaggi in aereo continuano ad essere un vero e proprio rompicapo, soprattutto per i passeggeri costretti a spostarsi da una Nazione all’altra, sempre all’interno dell’Unione Europea. Divieti e restr ...

"Quelle due ore che hanno salvato la vita di Navalnyj"

LONDRA - Il pronto intervento degli attendenti di volo. L'aiuto offerto da un'infermiera che era tra i passeggeri. La decisione del pilota di interrompere il volo e compiere un atterraggio d'emergenza ...

I viaggi in aereo continuano ad essere un vero e proprio rompicapo, soprattutto per i passeggeri costretti a spostarsi da una Nazione all’altra, sempre all’interno dell’Unione Europea. Divieti e restr ...LONDRA - Il pronto intervento degli attendenti di volo. L'aiuto offerto da un'infermiera che era tra i passeggeri. La decisione del pilota di interrompere il volo e compiere un atterraggio d'emergenza ...