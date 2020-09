"Vi spiego com'è andata la storia dei Servizi. E perché il governo ora rischia" (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma. Ora che il polverone s’è depositato, Federica Dieni dice che non è stata combattuta invano, la battaglia. “Abbiamo perso, certo, perché ci siamo fermati di fronte alla forzatura del governo. Ma abbiamo lanciato un segnale politico di cui è bene che nell’esecutivo tengano conto”. E’ lei, la dep Leggi su ilfoglio

marattin : Anch’io voglio 345 parlamentari in meno. Ma voto NO al referendum del 20-21 settembre. Il motivo lo spiego in quest… - PietroGrasso : Il #TaglioDeiParlamentari da solo non basta: si doveva lavorare alla legge elettorale e ad altre norme, invece in u… - astro_paolo : Due giorni fa è stato l’ottavo anniversario della scomparsa di #NeilArmstrong. Ho aspettato a scriverne, indeciso s… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: M5s e Servizi segreti. Parla Federica Dieni, deputata grillina che ha promosso l'imboscata contro Conte. 'Così non andiamo… - ilfoglio_it : M5s e Servizi segreti. Parla Federica Dieni, deputata grillina che ha promosso l'imboscata contro Conte. 'Così non… -

Ultime Notizie dalla rete : spiego com "Vi spiego com'è andata la storia dei Servizi. E perché il governo ora rischia" Il Foglio