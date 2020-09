Uomini e Donne, Enzo Capo “scappa” dal programma per la sua ex, Pamela: “Squallore” (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Continua la querelle tra Enzo Capo e Pamela Barretta a Uomini e Donne. Alcune ore fa, sui rispettivi profili di Amedeo Venza e Pamela Barretta sono trapelate delle IG Stories nelle quali è stato raccontato un aneddoto molto interessante in merito. Enzo pare sia “scappato” dal programma per poter raggiungere la sua ex, o presunta tale a questo punto, a Stoccarda, ma non è tutto. La Barretta ha anche insinuato che l’uomo avesse inscenato un finto tradimento e una finta separazione dalla donna in questione solo per poter tornare in studio. Amedeo Venza contro Enzo Capo Nelle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, Enzo ... Leggi su kontrokultura

