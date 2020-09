Una pezza di Lundini: comicità surreale nella seconda serata di Rai2 (Di venerdì 4 settembre 2020) Valerio Lundini Quattro seconde serate a settimana. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Non male per un “conduttore di riserva“, come si definisce ironicamente Valerio Lundini, giocando su questo ruolo. Il comico romano (classe 1986) è una delle new entry del palinsesto di Rai2: sulla rete diretta da Ludovico Di Meo presenterà Una pezza di Lundini, varietà dai toni sarcastici in cui sarà chiamato a rimpiazzare una fantomatica trasmissione che per vari motivi non potrà andare in onda. Il giovane, insomma, dovrà metterci una ‘pezza’. Svelato lo stratagemma che giustifica al titolo, ecco i contenuti, che in realtà punteranno molto su un effetto improvvisazione. Nel suo ruolo di ... Leggi su davidemaggio

Una pezza di Lundini: comicità surreale nella seconda serata di su Rai2

