Tre donne infortunate: sul Lussari una frattura, a Malga Centis distorsione e sul Monte Valinis una parapendista (Di venerdì 4 settembre 2020) Tre interventi hanno interessato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, di cui due nel pordenonese e un secondo – dopo quello della tarda mattinata a Forcella Lavinal dell’Orso – nel tarvisiano tutti gestiti attraverso chiamata al NUE112 e tramite la Sores.A Tarvisio una donna di Udine del 1973 si è procurata una brutta frattura alla caviglia mentre scendeva lungo il sentiero del Pellegrino dal Monte Lussari. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale a seguito di una prima valutazione dei tecnici del Soccorso Alpino presenti sul posto che l’hanno raggiunta subito. Con la donna c’era la figlia minorenne che è stata affidata ai soccorritori e accompagnata a Udine dai familiari.Contestualmente c’è stato un ... Leggi su udine20

