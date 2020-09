Stagione 6 di CoD Warzone: uscita legata a Black Ops Cold War? (Di venerdì 4 settembre 2020) Il successo di CoD Warzone è ormai conclamato. Disponibile per il download gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo sparacchino di casa Activision si propone come un vero e proprio Battle Royale in salsa Call of Duty, in cui centinaia di giocatori si scontrano su una grande mappa naturalmente ispirata ad alcune delle location più iconiche de franchise. Non solo, l’esperienza sparatutto messa sul piatto dai ragazzi di Infinity Ward è allo stesso tempo legata a doppio filo a quella di Call of Duty Modern Warfare, soft reboot di una serie che negli anni è divenuta una delle più apprezzate dagli appassionati dell’intero universo di CoD. Se è vero che le cose proseguono a gonfie vele con il recente debutto della Stagione 5 ... Leggi su optimagazine

