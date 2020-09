Riduzione dei tamponi, il Cts dice no alla richiesta della FIGC (Di venerdì 4 settembre 2020) Il comitato tecnico-scientifico ha respinto la richiesta della FIGC di ridurre il numero di tamponi ai giocatori Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Comitato tecnico-scientifico ha respinto la richiesta della FIGC di ridurre il numero di tamponi da effettuare. Il Cts della Protezione Civile ha risposto per ora negativamente alla richiesta formulata dalla Federcalcio, che aveva proposto una modifica vista l’«insostenibilità» dell’attuale regime con i test molecolari da effettuare ogni quattro giorni.Per gli scienziati, la situazione epidemiologica non consente cambiamenti e neanche la sostituzione dei tamponi con i meno invasivi test ... Leggi su calcionews24

la situazione epidemiologica non consente cambiamenti e neanche la sostituzione dei tamponi con i meno invasivi test sierologici. Un no che pesa anche economicamente visto il costo degli esami, ...

Referendum taglio parlamentari: la guida al voto referendario

Referendum taglio parlamentari: si avvicina la consultazione referendaria, che confermerà o respingerà la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari italiani, approvata lo scorso anno da Camera ...

