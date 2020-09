Regionali: l'importanza del voto in Toscana (Di venerdì 4 settembre 2020) Le elezioni Regionali toscane si presentano quest'anno molto diverse dal noto trend storico che ha portato a definire la Toscana come regione rossa per antonomasia. Così come, ma è storia ormai passata, le altre roccaforti della sinistra di un tempo che fu (Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Marche). Di queste, Liguria e Umbria sono già passate alla destra e le Marche probabilmente seguiranno quest'anno. Ma se le regioni più piccole hanno cambiato colore senza grossi sconvolgimenti, (...) - Tribuna Libera / Toscana, Sinistra, Destra, Regionali, elezioni Regionali Leggi su feedproxy.google

AntonioZinilli : @infocamere @GloriRiva @espressonline @comuni_anci Penso che molte comunità più piccole stiano iniziando a capire l… - AntonioZinilli : Penso che molte comunità più piccole stiano iniziando a capire l'importanza dell'innovazione e ad attingere davvero… - MASSIMORNA1 : @GustavoMichele6 @martinoloiacono scadenze vicine capaci di far deflagrare conflittualita', troppe incognite Non so… - Lore_82__ : @PatriziaRametta @borghi_claudio @SaracomemeSara Che fossi contro lo immaginavo!e hai ragione sull'importanza di va… - idepas : @SennaGianMarco @mgmaglie Provate a mettere in ordine di importanza il referendum e le elezioni regionali e la scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali importanza Regionali: l’importanza del voto in Toscana AgoraVox Italia 100 milioni di euro per le strade del Gargano, il piano di Roma. Emiliano al cantiere elisuperficie di Carpino

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha posato questa mattina la prima pietra dell’elisuperficie che la ASL Foggia realizzerà a Carpino, accompagnato dal direttore generale della ASL ...

Meteo e CORONAVIRUS: rivelato il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA. Ecco COSA si RISCHIA nel PROSSIMO FUTURO

Meteo e CORONAVIRUS: scoperto il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA“Non appena arriverà il CALDO, il CORONAVIRUS sarà solo un RICORDO per poi tornare in AUTUNNO”. Ricordate questa frase? Ci aveva incoraggiat ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha posato questa mattina la prima pietra dell’elisuperficie che la ASL Foggia realizzerà a Carpino, accompagnato dal direttore generale della ASL ...Meteo e CORONAVIRUS: scoperto il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA“Non appena arriverà il CALDO, il CORONAVIRUS sarà solo un RICORDO per poi tornare in AUTUNNO”. Ricordate questa frase? Ci aveva incoraggiat ...