Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento (Di venerdì 4 settembre 2020) Primo caso di Covid tra gli studenti di una scuola della Capitale. Un ragazzo iscritto alla Marymount international, in zona Cassia, è risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto si è appreso, la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale.La Asl moniterà l’andamento clinico e si aspetteranno 7 giorni per l’eventuale comparsa di sintomi prima di effettuare i tamponi. I ragazzi in isolamento - a quanto riferito - seguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Leggi su huffingtonpost

