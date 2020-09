Poggiomarino, ritrovato il corpo di Luana: è stata uccisa e gettata in un pozzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Appartiene a Luana Rainone il corpo ritrovato alle prime luci dell’alba nelle campagne di Poggiomarino, in provincia di Napoli, al confine con il salernitano. La donna, 31 anni, originaria di Sarno, era sparita circa un mese fa. Si indaga per omicidio. Poggiomarino, ritrovato il corpo di Luana Rainone ÈSul posto sono intervenuti i carabinieri e … L'articolo Poggiomarino, ritrovato il corpo di Luana: è stata uccisa e gettata in un pozzo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

