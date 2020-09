Pierfrancesco Favino: "Matteo Salvini a Venezia 77 per Padrenostro? Non lo abbiamo invitato" (Di venerdì 4 settembre 2020) A Venezia 77 è il giorno di Padrenostro, il nuovo lavoro di Claudio Noce, e Pierfrancesco Favino ha detto la sua sulla presenza di Matteo Salvini alla première: 'Il nostro film sul terrorismo non è manipolabile'. Pierfrancesco Favino, attore protagonista di Padrenostro, ha commentato la presenza di Matteo Salvini a Venezia 77 per la première del film diretto da Claudio Noce che, a suo dire, "non è manipolabile". La terza giornata del Festival di Venezia 2020 è stata caratterizzata dalla presentazione della nuova opera di Claudio Noce, primo film italiano in Concorso di cui abbiamo parlato nella nostra ... Leggi su movieplayer

Tg3web : Al Festival del cinema di Venezia oggi è la volta del primo film italiano in concorso, ‘Padrenostro’, con Pierfranc… - raimovie : In conferenza stampa per il film PADRENOSTRO (Venezia77) con Claudio Noce (regista), Pierfrancesco Favino (attore,… - 2e_nik : RT @amaricord: Pierfrancesco Favino che dice di non aver invitato Salvini alla proiezione del suo film è l'eroe del giorno - xscfia : RT @jaimelsnnister: Io credo nella supremazia di Pierfrancesco Favino - like_ferrings : RT @yleniaindenial: Pierfrancesco Favino che dice di non aver invitato S4lv1n1 è un altro di quei motivi per stannarlo, ORGOGLIO ITALIANO.… -