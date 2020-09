Napoli, spunta murales con il volto della modella di Gucci (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo street artist Raffo Art colora la città con un nuovo murales. Stavolta l’artista napoletano ha rappresentato il volto della modella di Gucci di origini armene, Armine Harutyunian. L’opera rappresentante la 23enne armena, criticata da alcuni per il suo aspetto, è stata eseguita nella periferia orientale di Napoli, nel quartiere Ponticelli. Mentre, tramite Instagram, la stessa modella ha ringraziato l’autore del murales. “Thanks for magic “ ha scritto Armine sui social. “C’è un solo tipo di successo – spiega invece Raffo Art – quello di fare della propria vita ciò che si desidera. ... Leggi su anteprima24

MIKE_1234_ : @Mattia66640560 @Napoli_Report In tutti i link mi spunta canale codificato o non disponibile - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Covid-19 e Berlusconi ricoverato d’urgenza al San Raffaele. Per il Cava… - cn1926it : #Maksimovic, richieste eccessive per il rinnovo: spunta la #Fiorentina - _SiGonfiaLaRete : #Maksimovic prossimo al #divorzio: le cifre del #quadriennale non garantite dal #Napoli e spunta una candidata… - FabioBarbato01 : Sul lungomare di Napoli spunta un gatto, l'unico essere intelligente in mezzo a tanti covidioti. -

Sal Da Vinci e la lite avvenuta sull’aliscafo per Procida per difendere Fatima Trotta. Spunta il filmato dell'aggressione. L'artista si era esibito– insieme a Fatima Trotta e al suo staff – sull'isola ...

De Luca “Non si possono riaprire le scuole il 14 settembre”

NAPOLI (ITALPRESS) – «Ad oggi non penso si possano aprire le scuole in tranquillità il 14 settembre». Così Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento settimanale del venerdì pomeriggio. «Stiamo anc ...

