Muriqi alla Lazio, ci siamo. Fares resta in attesa (Di venerdì 4 settembre 2020) AURONZO - Muriqi e Fares sono bloccati. Le operazioni vengono date in chiusura, le distanze tra domanda e offerta si sono assottigliate dopo settimane di trattative, frenate e rilanci. Tare ha ... Leggi su corrieredellosport

laziolibera : Muriqi alla Lazio, ci siamo. Fares resta in attesa - sportli26181512 : Muriqi alla #Lazio, ci siamo. Fares resta in attesa: In Kosovo sono sicuri: oggi si possono chiudere gli accordi tr… - m_biancoceleste : Muriqi: «Voglio lasciare il #Fenerbahce e andare alla Lazio. Trattativa logorante» #FreeMuriqi @OfficialSSLazio… - oksagaltici : Normalmente per 20 milioni di euro si ottengono solo le scarpe di Muriqi. È un calciatore di prim'ordine e costa c… -