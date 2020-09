Monopattini, a Milano 90 incidenti in 106 giorni. Codacons: “Comune complice. Indaghi la Procura” (Di venerdì 4 settembre 2020) Novanta incidenti in 106 giorni. Sono numeri da bollettino di guerra quelli che arrivano da Milano in relazione ai Monopattini elettrici. A divulgarli è stato il Codacons, chiedendo “una riflessione approfondita” sulla pericolosità di questi mezzi. Codacons: “Troppi incidenti: Monopattini pericolosi” I dati fanno riferimento al periodo tra il primo maggio e il 15 agosto e registrano anche le 86 multe elevate. Gli incidenti vanno dalle cadute per la presenza di buche sulle carreggiate, a schianti contro pali, muri, ostacoli; dagli scontri con altri veicoli ai tamponamenti e agli investimenti. “Questi dati – ha sottolineato il presidente del Codacons, Marco Donzelli ... Leggi su secoloditalia

SkyTG24 : Monopattini: 90 incidenti a #Milano in tre mesi, dati consegnati a pm - LorenzoMaggi15 : @MarcoGranelliMI La nuova ciclabile in Viale Monza così concepita è pericolosa. Le auto parcheggiate, per fare man… - LuceverdeMilano : #Mobilità ???? #Milano Arrivano i #monopattini elettrici in condivisione di Lime technology ?Più 400% di utilizzi r… - minciotti : Perché scriverlo in inglese (“non usare i #monopattini sui marciapiedi”) invece che in italiano? @BirdRide Scattat… - jacopogiliberto : RT @egazette1: Sbarca a #Milano la svedese @voitechnology con la sua #flotta di 750 #Voiager 3X, il #monopattino di ultima generazione. Sbl… -